非政府機構亦協助疫苗接種　疫苗保障基金細節待敲定

政府已批准上海復星醫藥及德國BioNTech研發的新冠疫苖「復必泰」在港緊急使用。食物及衞生局向立法會提交的最新文件透露，除了在疫苗接種中心為市民接種外，亦考慮安排非政府機構(NGO)為目標群組人士接種，並擬參照現行藥物警戒系統設立機制，監察接種者打疫苗後的不良反應。

食衞局提交的文件介紹疫苗接種安排，構思集中在特定疫苗接種中心、院舍及醫院等機構，以及診所為市民接種疫苗，另考慮向非政府機構提供認可疫苗，由該機構為若干目標群組人士接種，政府則負責監察。

使用疫苗規例列明，政府可對疫苗的認可附加其認為適當的條件。文件解釋，條件包括建議在香港實施認可疫苗風險管理計劃，以及確保疫苗是按申請人所建議的物流方案分發，如有違反認可附加條件，政府可撤銷其認可。

就接種疫苗後的不良反應，政府會作出行政安排，參照現行藥物警戒系統設立機制，監察打疫苗後的不良情況，政府亦會設立保障基金，現正為基金擬定細節。