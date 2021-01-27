黃馮律師行遭接管　合夥人伍永雄申臨時濟助遭拒

因涉嫌違反《律師帳目規則》而被香港律師會接管的黃馮律師行，其合夥人伍永雄繼提出司法覆核，要求推翻接管決定外，再就事件向法庭申請臨時濟助，要求法庭頒令香港律師會將去年12月至今年2月期間，客戶存入黃馮的款項和相關文件解封，並交由另一名律師處理，讓客戶完成交易。法官今（27日）聽取陳詞後，認同現時只有申請方的指控，但未有律師會的詳細回應，不適合頒令作臨時濟助，故拒絕申請。

不過法官認同需關注涉案客戶的利益，認為案件需盡快處理，故排期於2月11日處理上述司法覆核申請，預計需時一天，屆時申請方亦可再申請臨時濟助。

申請方的律師指，因客戶存入黃馮律師行的款項同時被凍結，令多達900名客戶未能完成住宅及商舖買賣，有客戶聯署希望法官可考慮他們的利益，作出適當濟助。律師又指，律師會接管黃馮前已調查6個月，一方面稱黃馮有2300萬港元款項被虧空，同時指有前文員盜取了客戶的款項，但實情是該文員只盜取了約600萬港元，與該2300萬港元無關，律師會亦未有提出任何指控黃馮不誠實的實質證據。律師承認黃馮確是管理不善兼帳目混亂，但並無不誠實行為，現時亦只希望維護無辜客戶的利益。

香港律師會的律師則指，此案是律師會近一百年來首次大規模介入律師行的業務，而且黃馮明顯是嚴重管理不善，又沒有報警處理前文員盜取客戶款項一事，令律師會需時調查。律師又指涉案被虧空的2300萬港元可能只是冰山一角，而且法庭仍未處理司法覆核申請，現時只有黃馮的指控，若作出臨時濟助屬言之尚早。