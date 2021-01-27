米芝蓮2021揭盅　香港7食府摘3星　包括曾爆疫意大利餐廳

《米芝蓮指南香港澳門2021》今日(27日)揭盅，今年發布會因應疫情改為網上舉行，大會除公布摘星食肆名單外，亦首次頒發「米芝蓮綠星」獎項，以表彰日常營運中實踐「永續發展」的餐廳。香港今年共有69間餐廳獲得1星至3星殊榮，至少7間為首次上榜新貴。

摘得3星最高殊榮的食府共有10間，當中香港佔7間，包括蟬聯的Caprice、早前爆疫的意大利餐廳8 1/2 Otto e Mezzo-BOMBANA、龍景軒、唐閣以及L’Atelier de Joël Robuchon、日本餐廳「志魂」、富臨飯店。

摘得2星則有18間餐廳，香港獲獎餐廳有12間，其中2間是新上榜餐廳，包括L'Envol，以及Tate；至於澳門則有6間餐廳繼續摘星。

今年有59間餐廳獲得1星，當中香港佔50間，澳門有9間。其中位於尖沙咀阿一海景飯店、何洪記、觀塘利苑酒家和深水埗添好運繼續榜上有名。新得獎的一星食肆則有8間，其中7間位於香港，包括中環的大班樓、Yard bird、Andō、萬豪金殿及夜上海（尖沙咀）等。

為了表彰餐廳減少食物浪費、回收再利用或是提倡本地食材與倫理食材採購，與其他友善與具啟發性的作法等，今次發布會首次頒發「米芝蓮綠星」獎項，當中包括香港的Roganic與澳門的IFT Educational restaurant。