多層樓宇重置棕地作業市場調查　最快今年內完成報告

發展局委聘顧問展開市場調查，評估市場對發展多層樓宇用作重置棕地作業的意向。顧問公司大致完成與潛在投資者或相關團體的面談工作，現正分析相關資訊，預計今年內完成報告，明年為多層樓宇用地制定發展方案。政府去年指洪水橋新發展區及元朗工業邨共有4幅用地，屬於首批於2023年可供發展為多層樓宇的用地，並預計約2027年落成。

政府在洪水橋/廈村及元朗南新發展區分別預留約61及11公頃土地，作為物流設施、港口後勤、儲物及工場等用途。上述合共72公頃土地大多將發展多層工業樓宇，僅有小量預留作露天作業場地。政府早於2018年委聘顧問研究於洪水橋新發展區及元朗工業邨一帶選址興建多層樓宇，重置棕地作業。

至去年，當局指洪水橋及元朗分別有3幅及1幅用地，可發展為多層樓宇，並於同年委聘顧問展開市場調查。發展局呈交立法會的最新文件顯示，目前顧問公司已透過與團體面談，收集市場資訊，現正分析及探討市場在不同情況，涉及對不同行業而設多層樓宇的投資意向。

發展局指出，特別在洪水橋/廈村新發展區用地方面，其中約37公頃劃作物流設施的土地，另外24公頃預留作港口後勤、儲物及工場用途。部分土地的工地平整及基礎設施工程可於較早階段完成，屆時發展的多層樓宇得以容納受影響的棕地作業。第一期清理工作將涉約10公頃棕地，預計今年第一季起陸續進行。

此外，發展局表示不會考慮為受影響的棕地作業者提供「一換一」調遷安排，因現時土地緊絀，相關安排不可行，亦難以有效運用土地資源。