12港人蛇家屬再探監因疫情被拒 看守所稱裝視像後安排探訪

12港人關注組指有判囚人士家屬今早往看守所，被告知因疫情關係未能探訪。

12港人蛇案中包括「香港故事」成員李宇軒等其中10人，上月於內地被判囚7個月至3年，其中兩人的家屬早前已抵達內地，於本周一(25日)到看守所探望子女，並計劃在返港前再作第2次探訪。不過，12港人關注組今(27日)表示，有家屬今早再到鹽田看守所探望其子時，當局突然稱因疫情關係，要等待安裝視像裝置後才可安排探訪。

12港人關注組周一時表示，其中2名家屬當日完成隔離檢疫，並已到看守所探望子女，指他們精神不俗，會面過程約1小時。有關探訪為每月2次，每次不多於1小時，據悉被判囚7個月的8個港人，料將於3月23日服刑完畢。

深圳市鹽田區人民法院上月30日就9男1女的控罪作出裁決，其中男子鄧棨然及女子喬映瑜因組織他人偷越邊境罪罪成，分別被判囚3年及2年，鄧被判罰款2萬元人民幣，喬則被判罰款1.5萬元人民幣。

其餘8名男子，包括香港故事成員李宇軒、鄭子豪、嚴文謙、張銘裕、張俊富、黃偉然、李子賢及郭子麟，則被裁定偷越邊境罪罪成，分別判囚7個月及罰款1萬元人民幣。至於2名事發時未成年男子，則被移交本港警方跟進。