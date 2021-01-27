21間街頭小食入圍米芝蓮推介　炮台山福元湯圓新上榜

港人最愛掃街，米芝蓮今日(27日)公布《米芝蓮指南香港澳門 2021》，包括街頭小食推介，香港今年有21間店舖成功入圍，與去年相若，只有1間屬新上榜，是位於炮台山的福元湯圓，以手工製作芝麻湯圓聞名。

福元湯圓鄰近炮台山港鐵站，位於一小橫街內的不當眼處，雖然店內位置不多，只可以坐上數枱，但卻不乏人流，平常亦有大批市民光顧，這老字號糖水店，主打手工製作的湯圓和小丸子，其湯圓外皮煙韌帶糯米香，當中鴛鴦湯圓的芝麻與花生餡同樣出色，一口咬下薄皮，濃香芝麻餡隨即流出，香味在口中徘徊。

另外，去年在榜上的佳佳甜品則被除名。

米芝蓮推介香港街頭小食如下：

十八座狗仔粉(佐敦)

千色車仔麵

椰小盅（太子）

榴槤樂園（尖沙咀）

第三代肥仔

福元湯圓

Fork Eat

合益泰小食

Joyful Dessert House

Kelly's Cape Bop

強記美食

奇趣餅家

豆漿大王（新蒲崗）

公和荳品廠

坤記糕品

麥記美食（北角）

媽咪雞蛋仔（加拿分 道）

文記車仔麵

Owl's

蘇記燉蛋

The Butchers Club (Wan Chai)

澳門街頭小食如下：

昌盛

晃記餅家

Kika

梁慶記全蛋麵食 (大排檔)

安德魯餅店（戴紳 禮街）

莫義記

世記咖啡（賣草地 街）

榮記荳腐（澳門）

義順鮮奶（澳門）