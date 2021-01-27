3區議員涉阻差辦公　官批控方立場搖擺不定

3名區議員文念志（30歲）、陳振哲（48歲）及鄭仲恒（31歲），被指在前年區選前，涉在維園外阻差辦公被捕。案件原定昨天開審，惟控方未能在將檢控基礎告知辯方，又未能在提供清晰的控罪詳情，令辯方無法準備。案件今（27日）在東區法院再審理時，裁判官張志偉批評控方立場搖擺不定，下令控方須提交涉案警員的證人供詞及紀律聆訊紀錄，並將案押後至4月16日再答辯。

控方昨指案件涉及22位警員，但當被問及3名被告分別阻礙了那些警員時，控方無法即時回答，至今日才改稱3名被告只阻礙了3名警員。最新修訂的控罪指，3名被告於2019年11月2日，在維園故意阻撓張姓警司、高級督察18506 及倪姓女總督察；文另被控一項無牌管有一個無線對講機罪，他早前已認罪。

控方認為，既然受阻警員的範圍已收窄，就毋須再向辯方提供其餘19名警員的證人供詞，但辯方不同意。裁判官亦認同辯方有權知道警員在案中的職責，以準備答辯及辯護方向，以達致公平審訊，故下令控方須於6周內提交15名涉案警員的證人供詞及22名警員的紀律聆訊紀錄，再給辯方4周時間準備。

此外，辯方申請由控方支付訟費，指控方沒有在開審前披露足夠資料，即使去到審訊當天仍多番修改控罪，情況匪夷所思，導致案件無法如期開審。控方則稱並非有意不披露警員證供，而是控方手上沒有這些資料。裁判官認為控方的披露責任不等於「有乜畀乜」，而是將所有可以透露的資料都轉交辯方，又批評控方立場搖擺不定，令辯方無所適從，故下令控方須支付訟費。