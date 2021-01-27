下月起綜援生果金調高2.7%　高額長生津加至$3815

社會福利署今日（27日）公布，由下月1日起，按社會保障援助物價指數的變動，調高綜合社會保障援助（綜援）計劃的標準項目金額，以及公共福利金計劃下俗稱生果金的高齡津貼、長者生活津貼及傷殘津貼金額2.7%，其中一般長生津由2770港元，調高至2845港元，增加75港元；高額長生津則由3715港元，調高100港元至3815港元。此外，租金津貼最高金額亦按租金指數調高1.6%。

社署指，政府早前按既定機制，因應社會保障援助物價指數的變動，建議把上述各金額調高2.7%，而建議已獲得立法會財務委員會通過。上述調整共惠及約138萬人，政府為此將每年額外投放14.48億港元。下月1日亦推行一系列改善綜援計劃的措施，包括推行「豁免計算入息」改善措施，以及把多項特別津貼擴展至合資格非長者健全受助人。

下月1日起，綜援計劃下租金津貼亦將根據既定機制，按甲類消費物價指數中私人房屋租金指數的變動作出調整。租金津貼的最高金額將會調高1.6%。單身人士租津為2515港元，2人至6人或以上家庭，租津由4440港元至7800港元不等。

綜援金經調整後，65歲以下的健全成人單身人士，可獲的綜援金由2615港元，增加70港元至2685港元，健全兒童及不超過2名健全家庭成員的綜援金則由2605港元增加70港元至2675港元。

俗稱生果金的高齡津貼亦由1435港元，增加了40港元至1475港元。至於普通傷殘津貼，金額亦由1835港元，增加了50港元至1885港元；而高額傷殘津貼，亦由3670港元，增加了100港元至3770港元。