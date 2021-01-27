涉嫌就200萬元廣告項目串謀詐騙　3人被廉署起訴

一名國際個人用品分銷商前經理及丈夫共3人，涉嫌在判授價值逾200萬港元的廣告宣傳項目予一間與他們有關連的公司時，無披露夫婦2人在該公司的權益。3人昨日(26日)被廉政公署控告一項串謀詐騙罪，已獲准保釋，明日(28日)在東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

3名被告分別為香港寶潔有限公司前品牌經理郭靜璇(34歲)，案發時負責為香港寶潔一個護膚品牌所有市場推廣活動，並獲授權批出金額低於78萬港元的服務合約；廣告公司Commestudio Limited 唯一董事兼股東楊育鑫(44歲)，該公司曾為香港寶潔旗下另一個品牌提供廣告製作服務；離岸公司Asone Creation Limited (Asone Creation)唯一董事兼股東楊淦彪(46歲)，他亦為郭靜璇的丈夫。

控罪指，3人涉嫌於2017年1月26日至8月30日期間串謀詐騙香港寶潔，不誠實地向該公司隱瞞或沒有向香港寶潔披露郭靜璇及／或楊淦彪在Asone Creation享有的實益權益或財務權益，從而誘使香港寶潔把22個廣告宣傳項目判授予Asone Creation。

調查發現，楊育鑫曾代表Asone Creation參與跟香港寶潔進行的會議。該些判授予Asone Creation的廣告宣傳項目，合約總金額共逾200萬港元，涉嫌由Commestudio執行。