國泰擬發行可轉換債　傳籌60億元

公司表示，將向香港聯交所申請批准以僅向專業投資者發債的方式開展債券上市及買賣，以及開展因轉換債券而配發及發行之轉換股份的上市及買賣。債券發行會否完成取決於市場情況及投資者興趣。

雖然公司在通告中沒有披露任何詳情，但外媒引述消息人士透露，國泰擬發行總值7.74億美元(約60億港元)的可換股債券，年期為5年，票息率介乎2.25至2.75厘。

國泰要撲水早有迹可尋。公司周一(25日)才公布，由於全球疫情持續，香港及多個巿場實施旅遊限制及檢疫措施，去年12月因應需求疲弱而繼續大幅削減運力，並警告由2021年2月內起，香港政府將會要求駐港機師和機艙服務員接受14天檢疫隔離及7天醫療監察。新規定將嚴重影響國泰的客運和貨運服務能力，而實際影響程度則有待確定，並會視乎多項因素，包括採取應對措施的成效，如靈活調配人力資源等。在現階段集團初步評估因應新規定，或需削減現時客運運力約60%、貨運運力約25%；每月營運現金消耗則會由目前約10億至15億元，額外增加約3億至4億元。

事實上，公司去年6月才四處籌錢！當時宣布390億元資本重組計劃，獲港府首次向私人企業「泵水」共273億元。公司亦建議按供股紀錄日期，按11供7基準供股，每股作價4.68元，籌集約117億元。當日政府出手打救國泰，被市場人士廣泛批評是「無底深潭」，並有「大細超」之嫌。有資深分析員憶述，政府過去數十年從未直接向一間私人企業注資，過往僅是資助及補貼等形式。財政司司長陳茂波則回應指，因國泰屬「系統性重要」企業。

受疫情困擾，國泰營運數據差劣。公司早前公布，在去年12月份載客3.99萬人次，較2019年同月下跌98.7%，收入乘客千米數按年減少98.1 %。乘客運載率下跌66.6個百分點至18.4%，以可用座位千米數計算的運力則下跌91.2 %。在2020年全年，國泰航空及國泰港龍航空的載客人次較2019年下跌86.9%，運力收縮78.8%，而收入乘客千米數則下跌85.1%。

集團去年12月運載12.02萬公噸貨物及郵件，較2019年同月下跌32.3%。月內的貨物及郵件收入噸千米數按年減少23.7%。運載率上升13.9個百分點至80.3%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力削減36.9%。在2020年全年，國泰航空及國泰港龍航空的載貨量較2019年下跌34.1%，運力減少35.5%，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌26.5%。