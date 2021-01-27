14政府部門明起恢復服務　稅務局：繳稅期限不會順延

本港第4波新冠肺炎疫情尚未消退，但最少14個政府部門將於明日(28日)起恢復部分公共服務。現時稅季又至，部分市民處理稅務問題或受疫情影響，但稅務局指由於繳付稅款、提出反對及暫緩繳納暫繳稅申請、提交報稅表及其他資料等事宜，可透過沒有社交接觸的方式處理，有關限期將不會順延。公眾如在處理有關事宜時遇到困難，可以電子、郵遞或傳真方式與稅務局聯絡。

稅務局部分辦事處明(28日)起，會提供基本公共服務，中央詢問處、商業登記署、印花稅署、遺產稅署、追討欠稅組及退稅組，辦公時間為星期一至五上午9時至中午12時及下午1時30分至4時；中央電話查詢處於上午9時至下午12時30分及下午1時30分至4時。當局又鼓勵市民盡量使用電子服務處理稅務事宜。

截至今日(27日)晚上7時，包括稅務局在內的14個政府部門，均宣布於明日起恢復部分公共服務。土木工程拓展署恢復辦理《傾卸泥土執照》和《搬運沙粒許可證》的申請；政府物流服務署逢星期一及星期二將提供收取憲報刊登所需費用服務；環保署一般顧客服務熱線會有限度恢復即時接聽服務，而該署4個位於荃灣、沙田、九龍灣及鰂魚涌的分區辦事處的櫃位及接收牌照申請服務將恢復運作；地政總署轄下各辦事處恢復提供各項公眾櫃枱及電話查詢熱線服務。

另外，教育局各區的區域教育服務處、幼稚園及幼兒中心聯合辦事處、學位分配組、資歷架構秘書處、教師註冊小組及其他服務單位將如常服務；勞工處則逢星期一、三及五恢復所有櫃位服務。渠務處可供市民查閱渠務紀錄圖則，以及處理排污費或工商業污水附加費等事宜。房委會所有公屋管理處逢星期一、三及五開放，處理屋邨管理事宜及已預約個案。

運輸署則決定於下月1日起恢復部分服務，包括處理經投遞箱或郵寄遞交的免試簽發香港正式駕駛執照申請，但金鐘、長沙灣、觀塘及沙田的牌照事務處將繼續暫停即時申請的櫃位服務。同日起，該署將恢復電單車駕駛考試，已預約於當日或之後進行電單車駕駛考試的考生，需按考試排期信內所訂明的考試日期、時間及駕駛考試中心應考，而原定安排在去年12月2日至今年1月29日期間應考電單車駕駛考試的考生，將陸續獲該署個別通知其新訂的考試日期。其他駕駛考試服務和駕駛考試排期服務則繼續暫停，直至另行公告。