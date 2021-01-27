議員倡動用律師彌償基金助黃馮苦主　以挽回法律界聲譽

黃馮律師行於去年12月24日因嚴重違反《律師帳目規則》被香港律師會介入接管，出現大量苦主，估計被凍結的資金達1.26億港元。立法會司法及法律事務委員會今午(27日)就相關議題討論，多名議員批評律師會突然介入，對現有客戶造成的傷害多於保障，亦炮轟業內的監管賠償機制不如旅遊業，促請律師會要就事件檢討及作出即時的行動幫助苦主及受影響員工，如考慮動用律師彌償基金，以挽回法律界聲譽。

多名議員會上關注受事件影響的苦主權益，身兼律師的委員會主席張國鈞指，明白律師會要盡其監管的責任作出介入行動，惟黃馮涉及大量房地產買賣的個案，指港人好多都是用一生人的積蓄去置業，向銀行貸款買樓的錢亦是「長命債」，張指「坦白講依家最快可以攞返錢嘅個案見到最少都要2年，對升斗市民嚟講係難以接受」。張希望，律師會可允許苦主在會方的嚴格監管下解凍存款，讓他們在限期前完成交易，以避免破產一劫。

本身是大律師的議員梁美芬則形容事件是「法律界的大型事故」，同時亦已昇華至公眾事件，因為現時不少市民都對經律師行進行的樓宇買賣大失信心，敦促律師會的中介善後安排務必檢討和改革。梁建議，律師行應考慮動用為本港律師行提供專業彌償計劃的彌償基金，以挽回法律界聲譽，但自己的財產也未至於血本無歸。

另外亦有議員炮轟事件反映律師業內的監管賠償機制不如旅遊業，有檢討的必要；也有議員關注涉事律師樓的員工薪金拖欠問題，以及苦主被凍結的款項未必能全數發還的問題。

律師會會長彭韻僖回應時重申，會方是留意到涉事律師樓的偷取客人金錢的問題非常嚴重，才會迫不得以出手介入，他們亦非常同情苦主的情況，惟事情至今已超出他們的職權範圍，故呼籲涉事的持份者可以多點包容，讓事件能大多以調解方式解決，同時亦希望政府能向苦主伸出援手。彭稱，中介代理人目標是下月可向苦主發出申索表，以及相關退款時間表。而會方日後亦會成立專責檢討小組，為現行的中介機制作出改善檢討。