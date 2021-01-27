政府僅檢測深水埗公家渠污水　區議員指做法未能追蹤疫源

新冠肺炎疫情肆虐，政府日前接連在九龍多區劃出指定區域，包括深水埗一帶，曾身處指定區域內逾2小時的人士，需要接受強制檢測，不少區議員直斥做法沒有科學理據。深水埗區議員劉家衡今日(27日)表示，政府在深水埗一帶收集污水樣本作檢測，但政府只在公家渠內採樣，區內一帶不同大廈和食肆的污水會流入公家渠，認為政府的做法未能追蹤源頭，直斥未能說服公眾。

另一深水埗區議員周琬雯指，面對現時區內的疫情問題，該區區議會計劃召開區議會，希望與相關部門作溝通，但該區的民政事務署拒絕支援，包括不召開會議、不協助與相關部門聯絡，對此感到失望，直斥政府以抗疫為名，但卻阻礙區議員和民政署溝通的機會，甚至是收窄人生自由。

對於昨日(26日)政府以「突擊式」封鎖油麻地碧街和東安街一帶，油尖旺區議會主席余德寶直斥做法差劣，成效不顯著，認為只有1宗確診個案是未能說服公眾，甚至是妖魔化相關區域，沒有市民敢到相關區域，令經濟大受影響，而政府亦未有就此作補貼。