警破越南假難民盜竊集團　揭贓物空運返家鄉銷售

警方於去年8月至今，接獲旺角區多間店舖被盜竊的案件，旺角警區其後循線調查，昨晚(26日)成功搗破一個由越南籍人組成的盜竊集團，拘捕包括假難民的3名越南籍男女，檢獲約20萬港元贓物。

旺角警區情報組主管謝詩韻督察表示，賊人主要針對大型連鎖服裝店落手，因店舖面積較大、貨品種類多，加上店員忙於工作，賊人乘機犯案。盜竊集團每次犯案都會派出3至4人，成員分別扮演把風、轉移店員視線及將貨品塞入購物袋等角色。因購物袋經過錫紙改裝，賊人能輕易通過防盜裝置而從容離開。

警方根據店舖閉路電視及情報分析，鎖定一個活躍西九龍區、以越南人為骨幹的盜竊集團。昨晚警方展開拘捕行動，在葵涌貨櫃碼頭及深水埗一單位，以涉嫌「店舖盜竊」及「處理贓物」拘捕2男1女越南籍人士(31至54歲)，他們為集團主腦及骨幹，俱報稱無業，當中有人士為持「行街紙」留港的假難民。

警方在葵涌貨櫃碼頭起出420件衣服、藥物、電子產品及名牌手袋等，總值約20萬港元。警方亦於深水埗的單位檢獲疑犯犯案時穿着的衣物，以及一個經改裝的錫紙購物袋。經初步調查後，警方相信集團涉及全港近20宗店舖盜竊案，活躍近1年，案件交由旺角警區重案組跟進。

旺角警區重案組主管林子鎌督察表示，相信賊人準備將葵涌貨櫃碼頭的贓物，於昨日轉送到機場，再空運返越南銷贓，警方會與越南當局了解案件詳情。年近歲晚，店舖保安員要加強巡邏，並加裝閉路電視及防盜裝置，避免讓賊人有機可乘。