WhatsApp新條款惹恐慌　曾國衞指私隱署擬發使用指引

通訊應用程式WhatsApp早前宣布更改私隱條款，要求用戶在限期前同意WhatsApp與Facebook(Fb)共享用戶資訊，否則無法繼續使用程式，事件引起社會關注。政制及內地事務局局長曾國衞今(27日)回覆議員書面質詢時指，個人資料私隱專員公署已去信WhatsApp美國總公司並提出建議，又指公署會考慮就市民使用社交平台所須留意的個人資料私隱問題發出指引。

議員葛珮帆今日提出書面質詢，關注WhatsApp的新條款會否違反《個人資料（私隱）條例》，及英國與歐盟用戶不受新條款影響是否因該地的保障私隱法例提供較佳保障。曾國衞諮詢公署後回覆指，公署已去信WhatsApp美國總公司提出四項建議，包括推遲用戶考慮的時限，及考慮為未有選擇同意新條款及私隱政策的用戶，提供可繼續使用該程式的可行方案等。

曾指，公署日前已獲得該公司初步回覆，稍後將與其進一步了解詳情，並會要求對方向公眾交代更多詳情，以釋除公眾疑慮。公署亦會進一步評估該公司會否違反《個人資料（私隱）條例》的相關規定。他續指，現階段公署仍未有足夠資訊，評論該程式的英國及歐盟用戶會否受新條款影響，以及是否與該等地區的保障私隱法例有關。