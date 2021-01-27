跨部門聯合打擊海味街貨物霸路違泊　7日發340張告票拖走4車

警方聯同食環署打擊西區貨物霸路及違泊。

臨近歲晚，不少市民到西環海味街選購年貨，使德輔道西一帶擠滿辦年貨的人潮，加上店舖將貨物霸佔行人路及馬路，危及市民和行車安全。貨車違例泊車亦對交通造成嚴重阻塞。

西區警區聯同食環署，於本月19日至22日及25日至27日期間，於西環海味街一帶採取跨部門聯合行動，嚴厲打擊街道阻塞、違例泊車以及非法霸佔路面等違法行為，讓市民能夠在安全及暢通的環境下辦年貨，同時確保附近一帶道路行車暢順。

行動中，人員向違例車輛及司機發出合共333張定額罰款通知書，並即時拖走4輛造成嚴重阻礙的車輛。人員亦對個別漠視警方勸喻的商戶發出2張「在公眾地方造成阻礙」的法庭傳票。食環署則就「公眾地方擺放雜物造成阻街」的商戶，合共發出7張定額罰款通知書及31張移走障礙物通知書。

另外，西區警區亦採取針對性的宣傳教育以及執法行動，向海味街各商戶發出逾400個勸喻或警告，期望市民自律守法。

西區警區會繼續關注海味街一帶的街道情況，並透過跨部門合作模式，採取適當措施，確保道路暢通安全以及回應社區訴求。