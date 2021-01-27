垃圾徵費法案擬重新審議　議員斥草案寫得差

立法會垃圾徵費條例草案委員會今日（27日）開會，討論是否延續前法案委員會的逐條審議程序。多名議員痛批政府所修訂的條例草案寫得差，多項問題未有釋疑，包括如何監管執法、後續跟進以及社區教育宣傳等，委員會最後有共識要有效率審議草案，將不舉行公聽會，並用一段短時間讓政府作溫故知新，適時再決定是否延續逐條進行審議。

醖釀15年的垃圾徵費於上屆立法會「胎死腹中」，今屆立法會將重新審議，但就是否從頭審議或是承接上次討論，或中間着墨的方式，則仍未有定案。議員謝偉銓則指出，去年11月3日，委員會召開會議時曾決定延續前法案委員會的逐條審議程序，認爲應尊重當日決定，維持原狀，有效率地去審議條文。

議員張宇人炮轟草案「寫得曳」，過去問官員問題又「十問九唔應」，只是「遊花園」，更語帶雙關地直斥「我都捱咗佢兩年啦，呢條垃圾！」他又聲言自己「其實是支持環保的」，但「唔係話快就可以快」，又認爲委員人數已不同，新委員或不同意過往決定，程序公義下應重新審議。

議員石禮謙形容「條例已經死咗」，再延續審議就猶如要趕工通過，認爲應重新審議較爲合適；議員何俊賢則認爲委員會成員有變動，加上疫情嚴重影響經濟及社會環境，法案有需要再修訂，建議應用一段短時間與政府討論目前社會情況，再進行快速溫故知新，有效率地審議草案。

委員會最後以7票、2票反對、1票棄權下，通過重新討論如何審議法案，並達成共識不舉行公聽會，但可提供書面意見，並用一段短時間讓政府作溫故知新，適時再決定是否延續逐條進行審議。