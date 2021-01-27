保安遭潑粉襲擊　被捕5中大生陸續獲准保釋

香港中文大學於本月11日，被一批黑衣人搗亂，有保安員試圖制止時被潑灑不明成分的白色粉末襲擊，警方當日已拘捕1名中大學生，其後再有4名中大學生被捕。有關人士今日(27日)陸續獲准保釋，其中中大學生會臨時行政委員會主席區倬僖指與其他人士完全不相識，卻被指控一同犯案，批評事件匪夷所思。

至今日傍晚，被捕的4名中大學生陸續獲准保釋，區倬僖則於晚上約6時離開荃灣警署，須於下月26日晚上再到荃灣警署報到。他批評整個拘捕過程十分荒謬，認為缺乏檢控證據，警方不斷希望搜查他的手機、電腦。區認為警方作出拘捕並非希望檢控他，而是希望透過搜集電子器材，找出背後所謂的「大台」。惟區指與其他被捕同學互不相識，卻被指控是一同犯案，感到匪夷所思。

香港專上學生聯會則發聲明，批評中大校方無視學生要求公平對待及溝通等基本訴求，選擇一再報警拘捕學生，對被捕學生的生命安危毫不關心，認為是枉為人師。學聯對中大校方屢次打壓學生感到憤怒，予以強烈譴責，並呼籲社會大眾和全港大專學生支持作校園抗爭的人士。

於事發當日，中文大學的保安員正核實進入校園人士的身份。期間，數名蒙面黑衣暴徒衝入保安崗位大肆破壞，向保安員潑灑白色粉末及向保安崗位投擲雞蛋，推跌枱櫈及鐵欄，導致一名保安員受傷。警方當日已拘捕1名中大學生，其後再以涉嫌「非法集結」及「襲擊他人意圖導致不作出某些作為」，拘捕3名中大男生，並追緝1名在逃學生，該名被通緝的22歲男生於翌日到荃灣警署自首。