瑞士阿拉伯下月列非常高風險指明地區　登機前須出示檢測結果

海外疫情嚴峻，政府今日(27日)公布，擬將瑞士及阿拉伯聯合酋長國加入屬「非常高風險」的B組指明地區，以更有效應對疫情，相關措施於下月2日生效，直至另行通知。

目前被列入組別B指明地區的地區包括孟加拉、比利時、加拿大、印度、哈薩克斯坦及美國等，21日內曾在相關地區逗留的來港人士，須於登機前出示預定起飛時間前72小時內進行的病毒病核酸檢測證明，以及出示在香港指定檢疫酒店預訂房間的確認書，住宿期由抵港當日起計不少於21日，到港後亦須於於指定檢疫酒店強制檢疫21日。

食物及衞生局發言人表示，全球疫情仍然嚴峻，新增個案數字最近上升至1月初一星期超過500萬宗的新高，而死亡個案數字亦持續上升，至1月中一星期接近9.7萬宗的新高，強調香港的入境防控措施不能鬆懈，政府會繼續密切監察全球及本地疫情的發展，包括疾病在個別地區的蔓延程度和模式，並會經常檢視從世界不同地區回港人士的防疫措施要求，在有需要時作出調整。