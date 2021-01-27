維園花市平面圖曝光　4區由鐵欄分開　設30米闊行人通道

維多利亞公園花市平面圖曝光！政府在決定重開花市後，一直未有公布具體詳情，今(27日)距離花市開辦只剩11天，終於有平面圖出現。根據食物環境衞生署資料，維園將設92個攤位，分配在A、B、C、D，4個區域，每區約有22至24個攤位，攤位設於球場兩旁，即龍門位置，每區可有兩攤位相連，與其他攤位會分隔，每區設有鐵馬劃分，鐵馬與區內攤位間有20米距離，每一個區域只設有一個出口與一個入口，出入口亦設有人流統計與「安心出行」二維碼裝置，亦有緊急出入口。

市民可從維園近天后籃球場位置，或近銅鑼灣噴水池位置進入花市，兩位置外設有排隊位置。市民進入時會經過體溫檢測、人流統計與「安心出行」二維碼裝置，現時足球場中間會有一條闊30米的通道作行人通道，在A至D區入口外設有排隊位置，有需要時會用鐵馬分隔B、C與A、D兩區，實施單向人流，市民可從中間的行人通道離開。如排隊位置爆滿，市民可在興發街停車場或銅鑼灣噴水池旁的後備排隊區等候。

新安排下15區花市合共只有545個攤位，約原來1014個攤位的一半，大部分開放時間由早上9時至晚上12時，但有部分場地由年廿五(2月6日)至年廿七(2月8日)開放至晚上11時，包括葵涌運動場、石湖墟遊樂場、屯門天后廟廣場。每日設兩段1小時的清潔時段，分別是下午1時半，以及傍晚6時半，期間，公眾人士不准進入等候區。

有在花市擺檔的梁小姐表示收到短訊通知所獲攤位位置，原本4個攤位減至兩個，並獲分配到相連位置，算是鬆一口氣。不過，她指政府仍未公布人流限制安排，要視乎實際情況，擔心人太少。她又批評，政府只會免費為檔主與員工檢測，但未知需否持續檢測，「如果只係檢測1次，中途中招咁點？」