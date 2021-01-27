全球外派僱員最宜居城市　新加坡榜首　香港排58低於前年

香港去年在全球最宜居城市排行榜排名回升，但仍低於前年。

國際人力資源顧問機構ECA International，周三（27日）公布最新東亞外派僱員全球最宜居城市排行榜。新加坡連續15年奪冠，新西蘭威靈頓居次，日本名古屋、大阪及東京並列第三。即使政治動盪已告一段落，香港由去年93位回升至58位，但仍低於前年的41位。

ECA International亞洲區域總監關禮廉（Lee Quane）表示，新加坡的優質基建、低空氣污染及有多個大型外派僱員社區，都是吸引外地工人的原因。此外，新加坡在去年新冠疫情期間，採用規模較細的封城方式，造成的影響較同區其他城市為小。他又指，香港前年至去年社會動盪，示威導致交通網絡受阻，雖然罪案率已降低，但吸引力受到影響。台北因為疫情相對較輕，得以進身50大之內。

排行榜中，澳洲城市下跌最顯著，布里斯班與阿德萊德跌出10大，悉尼由去年第3跌至21，原因都是因為封城措施非常嚴謹。歐洲城市方面，幾乎全部排名都下跌，法國巴黎更是首次跌出100大。相反，美國城市則因為封城措施較寬鬆，大部分排名上升，多達27個城市躋身100大，其中8個更位於頭50內。