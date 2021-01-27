政Whats噏：政府明起恢復部分公共服務　部分區議會獲通知可復會

部分區議會近日已收到通知，指區議會大會及委員會會議聽日起可恢復正常。

因新冠肺炎疫情關係，政府上年12月起實施特別返工安排，民政事務總署亦要求區議會暫停或取消會議，區議會喺冇場地及秘書服務嘅情況下一直要自己搵場地開會。不過政府尋日(27日)宣布聽日起恢復部分基本公共服務後，有部分區議會近日已收到通知，指區議會大會及委員會會議聽日(28日)起可恢復正常，而秘書處亦會重新提供服務。

葵青區議會主席單仲偕話，一直有同該區民政事務專員保持聯繫，希望知道幾時可以重開會議。佢尋晚就收到通知，話聽日起可以如常舉行會議，而秘書處亦表明會提供全面支援，相信今次恢復會議係同公務員最新工作安排有關。

佢又話獲通知可以一星期召開兩次會議，但就唔清楚全面恢復會議嘅細節。佢仲話早幾日返到區議會辦公室時，已經見到有職員喺會議室嘅座位間加裝透明膠板。

大埔區議會轄下嘅行政及財務管理委員會主席胡耀昌就話，突然收到通知指會議可以重開，而秘書處亦有詢問佢哋有咩會議急住召開，稱可以先作安排。佢話因為疫情關係唔少活動都搞唔成，所以較少團體提交撥款申請，相信該委員會唔會太趕住召開會議。之但係部分地區工程匯報就因為會議暫停而長期被積壓，所以應該會先安排相關委員會舉行會議。