入境處各辦事處及身份證換領中心　下周一重開　

入境事務處今日(27日)公布，由下周一(2月1日)起，入境事務大樓各辦事處及轄下各分區辦事處、人事登記處、智能身份證換領中心、各出生、死亡及婚姻登記處將重新開放，惟屆時仍有特別安排。除機場、深圳灣及港珠澳大橋外，其他管制站的客運通關服務將繼續暫停，直至另行公布。

各智能身份證換領中心只為早前已完成申請手續或已預約人士提供領證、換證服務，其他人士欲辦理換證須先行預約。現時1962至1963年出生人士的換證限期為今年1月30日，入境處擬延長有關人士換證限期，詳情將容後公布；1970至1972年出生人士的換證限期為今年4月30日。

簽證及延期逗留方面，各辦事處只接受以投遞方式遞交簽證及延期逗留申請，申請人必須提供本地聯絡電話號碼，相關職員將於稍後時間聯絡申請人跟進其申請事宜。

為避免人群聚集，入境處呼籲各申請人透過該處網頁、流動應用程式、郵寄或投遞方式遞交申請。在較早前已經預約的市民，可直接前往相關辦事處或登記處辦理申請，毋須重新預約，未預約人士則應先行預約以使用服務。