處理前年11月理大事件有功　警隊擢升周一鳴為高級助理處長

警隊再有新人事任命，警務處處長鄧炳強本月6日向兩名警官頒發晉升函件，包括擢升曾處理前年理工大學事件的助理處長周一鳴為高級助理處長，他會接任人事及訓練處處長一職；另外，又擢升總警司陳民德為助理處長，他會掌管人事部。

1995年加入警隊任職督察的周一鳴，前年11月反修例示威期間，應對理大事件而嶄露頭角，當時有評論指警方在處理理大事件中使用和平及靈活彈性原則，並以人性化手法處理，化解危機，包括安排社署人員、警方談判小隊及臨床心理學家與留守者溝通，期望以留守者健康着想，可以成功勸服他們，當時便有指周一鳴可望更上一層樓。

至於1996年加入警隊任職督察的陳民德，為警司協會主席，於警方處理反修例示威期間為同袍發聲。他於2002年駐守商業罪案調查科曾調查八佰伴案，又曾駐守聯絡事務科擔任國際刑警主管，2016年曾偵破荃灣水泥藏屍案，2017年升為總警司並調任警察學院副院長，於2019年初至2020年獲委任為九龍東總區副指揮官。