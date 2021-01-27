紅磡指定區域內11座樓污水有病毒　居民要強檢

政府晚上公布，在紅磡指定區域內有11座樓宇的污水樣本驗出新冠病毒，居民要強制檢測。

當局又在油麻地東莞街43號及油麻地果欄卸貨場設置流動採樣站，鼓勵居民、果欄欄商及從業員盡快主動檢測。油尖旺民政事務處已聯絡九龍果菜同業商會等相關商會，呼籲各商會向果欄欄商及從業員發放上述消息，積極參與免費檢測，以保障自己、家人和同事健康。

紅磡指定區域11座樓宇的污水驗出新冠病毒

1. 機利士南路9-21號源成大廈

2. 機利士南路23-25號必發樓

3. 必嘉街34-42B號及老龍坑街6號龍華大廈

4. 必嘉街66號東海雅園

5. 必嘉圍8號御悅

6. 必嘉圍7-21號、必嘉街44-50號及溫思勞街51-57號福年新樓A座及B座

7. 溫思勞街61號Weave on Baker

8. 溫思勞街63-73號安泰大廈

9. 老龍坑街2號華麗大廈

10. 老龍坑街2A-2B號鴻運大廈

11. 老龍坑街4號榮德樓