理大研智能工傷管理系統　推動僱員復康復工進度

根據勞工處數字，本港每年的職業傷亡個案超過3萬宗，其中約10%僱員，在6個月後才得以復工，對其身心及經濟情況構成壓力。香港理工大學康復治療科學系及電子計算學系組成的研究團隊，獲創新及科技基金資助140萬元，研發理大智能工傷管理系統，透過分析大數據，預測工傷意外對僱員的影響，並為受傷僱員、僱主、醫療人員、保險業界提供建議，以推動復康及復工。

理大康復治療科學系副教授鄭樹基指出，工傷病假越長，僱員返回工作崗位的機會就越低。不過，現行的工傷處理程序有頗多障礙，例如公立醫院專科的輪候時間長；主診醫生簽發「試工紙」、「輕工紙」後，僱主卻欠缺相關指引，不知如何安排；醫生、康復治療師、保險公司、僱主、僱員等持份者欠缺協調。種種問題都導致僱員延遲復工，造成壓力。

鄭的團隊於2019年6月研發理大智能工傷管理系統，有助推動僱員復康及復工，系統收集及分析來自68間保險公司、約9萬個工傷個案，然後作機器學習，預測僱員所需病假日數、永久傷殘程度、復工日期等，並提供醫療、復康、復工的建議。由於運用大數據分析，系統預測的準確度比人手預測更高，例如預測傷殘程度的準確度提升70%；預測病假日數的準確度提升約60%。

團隊期望，該系統給予各持份者更全面的資料，統籌更合適的治療方案。例如僱主能進一步了解工傷意外，從而提供更佳工作環境、設備等，減少員工受傷的機會；保險業能利用數據，就各行業的狀況，提供更精準的評估，加強對勞資雙方的保障。鄭期望3月初讓保險業試用系統，目標明年於業界全面推廣。團隊其後也會向病人組織、醫療人員等推廣，但由於須使用區塊鏈技術認證身分、保護私隱，估計遲些才能於醫療界試用。