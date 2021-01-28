東方日報A1：封兩街檢330人僅揪1確診　勞民傷財政府捱轟

政府前晚突擊封鎖油麻地碧街9至27號和東安街3號，該區3幢大廈均為「受限區域」，居民不得外出，並須按政府安排接受強制檢測，行動於昨早6時結束，歷時11小時。然而，強檢之下僅得一人確診，區議員指政府突擊封區「玩殘」街坊，而且成效不彰；居民則稱，大廈衞生情況差，希望政府在檢測之餘，亦能正視環境衞生問題。

政府表示，接受檢測約有330名居民，其中發現一宗確診個案，確診人士及其密切接觸者已分別送往醫院及檢疫中心跟進。整個行動，民政事務總署及轄下的牌照事務處、警務處、油尖旺民政事務處、深水埗民政事務處共派出約380名人員。工作人員進行共306戶家訪，其中有近3成、約93戶在過程中無人應門。

在這些住戶中，部分住於「受限區域」並無撤離的大廈，以及包括一些確診個案和可能已經接受隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府坦言並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進和追查區內沒有回應的單位。

該區昨晨6時解封後，有穿全套保護衣的工作人員，用漂白水及掃帚清潔街道，亦陸續有居民離開「受限區域」上班。住在碧街15至27號一幢大廈的馮小姐稱，前晚9時半接受檢測，獲派食物和口罩，昨早收到證明無感染的短訊，隨即外出上班，但手帶仍未剪。由於大廈有確診者居住，她感到擔心，並斥大廈環境衞生向來惡劣，滿地垃圾之餘，更有人隨處大小二便，罔顧公德。

油尖旺區議會副主席余德寶則批評突擊行動混亂，居民在封區後才放工或買餸回家，其後未能回去之餘，更被要求出示住址證明才能進入區內，做法並不合理。他又質疑強檢成效不顯著，只有一宗確診個案，未能說服公眾，甚至是妖魔化該區，令無人敢到該區，經濟大受影響，而政府亦未有就此補貼。

油尖旺區議員李偉峰亦稱，居民質疑政府行動資訊透明度不足，未有妥善分流檢測人士，所有檢測者被迫在同一時間前往採樣。

而政務司司長張建宗仍死撐行動成功，將對居民及地區影響減到最低，亦方便居民上班。他說，即使確診只有一宗都不能放過，因為只要有一宗確診，病毒就可以傳播出去，所以不能掉以輕心，不能夠只看數字。

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