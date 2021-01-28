律政司縱容屢放生虐畜疑犯　團體促盡快修例　免悲劇再生

去年情人節，發生一宗懷疑虐待動物案，近30隻動物被發現從深井豪景花園的高處墮下，造成18隻動物身亡，12隻動物重傷。警方事後拘捕兩名懷疑涉案男子，但律政司卻於同年9月宣布不提出檢控。事件引發破窗效應，本地虐畜個案其後不斷上升，單是去年10月至12月已發生近30宗涉嫌虐待動物事件。有關注團體促政府盡快修訂法例，嚴懲傷害動物的兇徒，以免悲劇再生。

「上次豪景花園案件搞到咁大，全香港都知。其實無可否認虐待動物嘅風氣已形成，一定要諗辦法制止。」NPV非牟利獸醫服務協會執行主席麥志豪表示，近月警方已明顯加強執法，拘捕涉嫌虐待動物的疑兇，但由於律政司早前放生豪景花園疑兇，令不法之徒誤以為傷害動物沒有後果，「有啲人悲觀啲就會覺得，拉完之後都未必會告。」

麥指出，現時社區虐待動物的風氣盛行，宣傳和教育難解燃眉之急，他認為當務之急應盡快修訂法例，提高虐待動物的刑罰，並且加強執法，「依家亡羊補牢都好過咩都唔做，首先要加強執法同高調宣判，先可以以儆效尤。」