捕獸器遍山頭　虐畜害人　漁署放任

流浪動物劫難重重，元朗、大埔及柴灣等地早前多次發現捕獸器，不但傷及無辜動物，更有行山客誤踩「中伏」。東網記者巡查發現不少山頭仍有捕獸器蹤影，大埔有唐狗因誤踩捕獸器而留下長長疤痕；西貢早前亦有野豬被困捕獸籠而最終人道毀滅。愛護動物協會直指，冬天發現捕獸器的機會較高，近年拾獲高傷害性的捕獸器更上升兩倍，惟漁護署近3年對違法放置捕獸器卻是零檢控，關注人士狠批當局執法不力，令不法之徒肆無忌憚殘害動物，促當局加強巡查。

大埔洞梓在兩個月內發生兩次捕獸器意外，分別造成一隻唐狗及野豬受傷。「依家同阿財散步都會睇住，唔會再上去山上面。」狗主阿陽去年11月底和家中唐狗阿財在上址山頭散步，期間因事離開片刻，旋即聽到阿財的慘叫聲，發現其右前腳遭一個鋼索型捕獸器套住，致血流不止。他立即將其送往獸醫處治理，至今仍留下一道約4吋長的疤痕，「其實都會擔心有其他人同動物踩到，希望可以多啲巡查！」

柴灣峰華邨亦經常傳出有人放置捕獸器捕捉野豬。記者日前到西灣食水配水庫一帶視察，發現兩個分別高1米及1.2米的捕獸籠，其中一個籠內殘留疑似動物殘骸，旁邊更有多個裝有不明液體的藍色膠桶。記者在捕獸籠附近發現一名男子，他承認該籠為其所有，但聲稱沒有捕捉過野豬，又對記者表示這些籠是用來飼養狗隻，「啲野豬好精！你畀嘢佢食，佢都唔理你啊！」據悉，上述山頭曾發現疑似動物屍體溶液，過去亦有人於清晨見到山上有火光，有網民懷疑為非法動物宰殺及處理屍體場地。此外，上月12日元朗雷公田亦有被放養的唐狗因誤中鋼索型捕獸器而受傷，現場更發現另一個捕捉龜的籠。

「捕獸器嘅問題一直存在，但秋冬季時會特別嚴重。」香港愛護動物協會檢核部特遣隊總督察吳縣勳指，不少捕獸器埋在草地下，難以察覺，不但會令動物受傷，過去亦有行山客遭「誤中副車」。他指，捕獸器可以分為齒夾式、捕獸籠及鋼索型3類，其中以齒夾式對動物的傷害最大，以往曾有動物誤中陷阱，數日後才被發現，最終需要截肢保命。吳推斷，秋冬季的捕獸器拾獲數目較高，與有人習慣冬季進食野味「補身」有關。事實上，過往亦不時發生捕獸器傷人事件，如上月中有行山客誤中放置在大埔船灣郊野公園的捕獸器，去年4月亦有女子在烏蛟騰誤踩捕獸器而傷及腳趾，加上現時不少人行山抗疫，隱藏於山林郊野的捕獸器分分鐘成殺人陷阱，一旦傷及老弱婦孺可能叫天不應，後果可大可小。

漁護署去年巡查超過2,000次，共檢獲174個狩獵器具，惟過去3年並無人因此而被檢控。愛護動物協會則指，於去年共拾獲77個捕獸器，包括33個鋼索型及28個齒夾式，造成至少17隻動物受傷。而愛協去年拾獲的捕獸器總數更較18年上升超過35%；當中齒夾式由9個上升至28個，升幅達兩倍。

一直關注動物權益的前議員鄺俊宇表示除動物以外，過去曾有行山客因捕獸器而受傷，事件不容忽視。他指，由於有關部門檢控數字太低，不法之徒愈見猖獗，促請漁護署及警方加強巡邏及調查工作，並盡快修訂動物福利法，以起阻嚇作用，完善本地的動物保護政策。漁護署發言人指，署方一直致力打擊非法狩獵野生動物的活動，並不時巡邏郊野範圍，特別是曾經發現狩獵器具的地點，如有發現會即時移走，並在有關地點張貼告示，提醒市民使用狩獵器具會觸犯法例，如有足夠證據，署方會向違例者提出檢控。