Dr.東：生吃蛋易染沙門氏菌　食安中心籲選巴士德消毒雞蛋

雞蛋是營養豐富的食物，不少菜式都會用到雞蛋，但蛋殼殘留的糞便含有沙門氏菌，生吃雞蛋易受感染，嚴重可致敗血症、脫水甚至死亡。衞生防護中心數據顯示，去年1月至8月期間有104宗沙門氏菌感染個案，當中101宗都由進食雞蛋導致。食物安全中心建議，市民若烹製含蛋的菜式，且無需加熱處理，例如生吃雞蛋，應使用經巴士德消毒的蛋（Pasteurised Eggs）。

食安中心發表最新一期《食物安全焦點》，指新鮮蛋類即使蛋殼清潔、沒有裂紋，亦可能含有沙門氏菌，一旦受感染，可出現噁心、發燒、腹痛、腹瀉及嘔吐等病徵，長者、嬰兒及免疫力弱人士更可能出現嚴重後果，甚至死亡。

近年與沙門氏菌有關的食物中毒個案大增，根據衞生防護中心的資料顯示，2016年涉及沙門氏菌中毒的個案有48宗，去年個案大幅上升，單是1至8月已錄得104宗，涉及240人，幾乎都與進食蛋類有關，主因之一可能是生或未煮熟的蛋類菜式日益流行，例如拉麵中的溫泉蛋、作火鍋蘸醬的生蛋、滑蛋叉燒飯中的炒滑蛋、梳乎厘班戟、高力豆沙及巴斯克焦香芝士蛋糕。

食安中心指使用經巴士德消毒的蛋是較安全的食用選擇，此類蛋會被加熱至特定溫度並保持一段時間，以消滅病原體和延長保質期。有殼蛋可採用熱水浸泡的方式進行巴士德消毒，溫度與時間一般嚴格控制在攝氏55度至60度，及泡浸60分鐘以上，但不會把蛋煮熟。此外，業界最近亦在研究其他更具成本效益的消毒技術，例如高濕熱風及微波的使用。

中心建議，不論飲食業界或在家烹調雞蛋的市民，如製作的菜式需要生或並非全熟的蛋，都應使用經巴士德消毒的有殼蛋或蛋製品。此外，處理食物時亦要注意保持良好衞生，以避免其他來源的食物交叉污染。由於巴士德消毒不能殺死所有微生物，而經消毒的蛋在使用時通常不會再進行熱處理，因此經消毒的蛋須冷存於攝氏4度或以下，或按食物標籤上的指示貯存，以防變壞。

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