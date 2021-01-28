港股收市瀉746點　友邦挫4.6%　騰訊跌至681元

港股在期指結算日急跌，恒生指數早段跟隨外圍急挫逾500點，回補1月19日遺留的上升裂口後反彈，跌幅一度收窄至105點，惟逼近29,200點淡友反攻，午後愈跌愈深，最多瀉830點，低見28,467點；收市報28,550點，跌746點或2.55%，連跌3日累瀉1,608點或5.3%。國企指數收報11,334點，跌317點或2.72%；科技指數收報9,372點，大跌434點或4.43%。主板全日成交2,698億港元，港股通淨買入102.19億元。

大型科網股全線回吐，騰訊以全日低位681元收市，跌2.9%。阿里巴巴跌3.2%；網易挫4.8%；京東集團挫6%；美團跌2.3%；小米集團跌0.8%。

香港交易所跌穿500元，收報493.4元，跌3%。其他金融股跟隨大市向下，友邦保險跌4.6%；滙豐控股及中國平安跌2.8%及2.7%；建設銀行及工商銀行跌1.1%及1.5%。

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，大市近日出現調整勢頭，因1月開局已累積較大升幅，不過聯儲局最新議息及措施變動不大，有助穩定市場情緒。他認為，大市近期現超買，恒指要回補上升裂口，即下試28,800點。後市能否逆轉，要視乎外圍跌勢是否喘穩、人行有沒有收水迹象以及北水流入速度有否放慢。

中薇證券研究部董事黃偉豪表示，聯儲局主席鮑威爾對整體經濟前景審慎，加上美股近期累升幅度較大，欠缺更多利好消息推動，股市借勢調整也屬正常。同樣，港股經過月內急升後，由高位回落1,000點也算是正常調整。恒指今早已回補上周初的上升裂口，後市要留意能否企穩28,400至28,500點水平。中長線而言，他對港股走勢仍樂觀，只是在農曆新年假期前走勢會較反覆，若投資者已在早前低位撈貨，可沽出部分食胡；若然沒有貨，可等低位才逐步入市。