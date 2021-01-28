疫廈污水檢測能力不足成防疫缺口　港府急訂儀器補鑊

佐敦自封區強制檢測以來，新增的確診分布與污水驗出病毒的大廈分布完全脗合，反映污水監測病毒的準確度相當高，惟特首林鄭月娥日前自爆，受限於實驗室檢測能力及有關儀器不足，暫無法提高對大廈污水的檢測能力，反映香港官僚繼續秉持後知後覺的處事態度。環境局局長黃錦星今(28日)指，目前每天可以為20多個污水採樣點檢測，覆蓋油尖旺、九龍城、新界及北角不少大廈及街區，當局已增加訂購儀器，希望可以加大檢測能力。

黃錦星今早在電台節目表示，污水監察是一個輔助工具，類似群組監察，過去一個月監察結果有一定作用，如果結果有陽性，很大機會出現病毒來源，形容是一個較為「粗少少」的雷達，與居民生活習慣、渠管接駁有關，但如果駁至清水井而非污水井，就有可能檢測不到，強調即使陰性亦不代表大廈無病毒存在。

他又指，當局會選擇在風險較高的地區，例如與確診大廈有共同設施的其他大廈，或在一個街區抽取污水作檢測，他舉例當局今早於北角東發大廈尾井及沙井採樣，最快凌晨或明早有結果。