大廈群組個案爆不停　何栢良憂新春後疫情反彈

新冠肺炎第四波疫情不受控，近日單日確診數字持續居高不下，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今日(28日)表示，農曆新年將至，如果確診個案在過年前沒有明顯回落，市民在新年期間多外出及跨家庭聚會，擔心過年疫情會反彈。他又稱，近期不斷有大廈群組式傳播，甚至紅磡永明粥店亦有多宗確診及初步染疫個案，反映病毒在社區很活躍，防疫不可掉以輕心。

何栢良今日出席一個電台節目時表示，過去2星期本港新確診案件中，約有40%個案都是源頭不明，足見社區存在廣泛的傳播鏈。而且，不少個案涉及大廈式群組感染，如上月有50棟大廈出現最少5宗個案，這批大廈又多屬舊式或三無大廈，情況令人擔心。

談到大廈式傳播，何栢良呼籲市民提高警覺防疫，即使在家居也不能鬆懈，若同層或大廈出現感染個案：「即使係出門揼垃圾，都應該戴上口罩，因為病毒可能殘留在空氣或垃圾上」。

談到病毒追蹤，何認為，污水檢測有一定輔助作用，但檢測污水在時間上有滯後，源頭來自哪幢大廈也要反覆溯源。至於紅磡有粥店出現多宗感染個案，他認為這個感染源並非近一兩日出現傳播，估計傳播期早於一至兩星期，擔心部分食客可能已受感染，促當局加快追蹤及檢測，否則會引發另一次社區爆發。