前健身教練訛稱助七旬婦取消會籍　騙取350萬元財物被捕

一名七旬婦人欲取消多年前簽下的健身會籍，反遭其教練騙取350萬元財物，事主尋求警方協助，經調查後警方昨日(27日)以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕一名男子，他正被扣留調查。

72歲事主於2012年在秀茂坪一間連鎖健身中心簽下總值約2百萬港元、為期15年的健身會籍及課程，至近期疑因個人原因打算取消相關會籍，遂聯絡其健身教練商議。由去年10月至本月之間，有人一共11次要求事主繳交手續費，用以協助她取消會籍退款，並訛稱該筆手續費其後可一併退回，有人亦懷疑以此要求事主贈予一批禮物。

事主信以為真，將約250萬港元現金及4隻總值約90萬港元的手錶交予對方，惟她遲遲未能收回會籍款項，懷疑受騙於是本月24日報警。

警方秀茂坪警區刑事調查隊接手調查，迅速鎖定騙徒身份，並於昨日拘捕一名涉案姓陳(27歲)男子，涉嫌「以欺騙手法取得財產」。據了解，被捕男子曾於涉事健身中心任職，於去年9月認識事主並擔任其健身教練，及後於去年10月離職，他正被扣留調查，警方不排除有更多人被捕。

警方強調，以欺騙手法取得財產屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判監10年，並呼籲市民在購買年期較長、金額較高的會籍合約時，應審慎了解條款內容，切勿輕易將金錢或財物交予他人。