有組織指香港墳場已有逾170年歷史　促古諮會全面評級

深水埗主教山逾百年歷史配水庫險被清拆一事，喚醒港人對文物保育的重視，不過，城中被忽視的歷史建築豈只一個！有關注組織估計，位於跑馬地的香港墳場或早於1841年落成，其中兩個噴水池及日晷亦可能早於1890至1910年興建，但該墳場只有教堂被列入一級歷史建築，逾170年的墳場則未獲評級。組織促古物諮詢委員會為該墳場進行全面評估，並納入保育計劃。

有關注組織批評，古蹟辦於2017年決定，不屬於建築物的構建物便列為暫不評級處理，此舉令本港的公園、水缸及防空洞等構建物被忽視。以香港墳場為例，該組織翻查紀錄推算，估計墳場已落成逾170年，既是不少影視作品取景熱門地外，亦有不少名人長埋於此，如香港第一位首富何東。

該組織強調，香港墳場或是本港首個公眾墳場，建築歷史攸久，墳場的拜祭儀式亦相當有文化價值。然而，當局對墳場的文物保護態度卻不一，至今墳場主體、其他構建物仍未獲評級。組織批評古蹟辦一刀切的行為令不少具歷史文化價值的項目被忽視，建議古蹟辦可參考英國做法，在為建築物評級的同時，亦為街道家具等設特別評審機制。