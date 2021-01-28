應屆DSE考生創十年新低　英國文學退修率逾45%

根據香港考試及評核局公布的最新數字，今年4月開考的中學文憑試(DSE)，共有52,131人報考，是文憑試自2012年開辦以來最少考生的一年。報考者中，有43,994人為學校考生，數字亦較2020年中學文憑試的45,762名學校考生少逾1,700人。部分科目亦出現退修情況，包括英語文學、宗教及倫理、音樂科等，均有較高的退修率。

今屆近4.4萬名學校考生中，有42,573人報考中國語文、43,824人報考英國語文、43,791人報考讀通識教育，43,792人報考數學。翻查教育局2018/19學年的高中科目資料調查結果，追蹤今屆考生中四時修讀四科必修科目的情況，當時有47,744人修讀中國語文、49,284人修讀英國語文、49,200人修讀通識教育、49,284人修讀數學必修部分。對比兩組數據，四科必修科目均有逾5,000人棄考，料與部分高中生隨家人移民海外、或留級重讀有關。

就退修情況而言，2018/19年有453名中四學生修讀英國文學，但今年應考的學校考生只有244人，退修率逾45%，為所有科目中最高。而倫理及宗教及音樂於2018/19年分別有1,183名及234名中四學生修讀，今年將應考人數則分別跌至735人及144人，退修率均逾35%。而中國歷史、經濟、生物、體育等科目的退修率亦達近20%。