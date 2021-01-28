逾半受訪港人拒打疫苗做白老鼠　港大調查：香港信心最低

新冠肺炎疫苗的安全性引起關注，香港大學醫學院今日(28日)公布一項港人對接種新冠肺炎疫苗的信心調查，發現近期港人接種疫苗的意願日漸下降，由去年11月有超過6成受訪港人有意接種，跌至本月最低僅有不足一半受訪者願意接種，本港亦成為有同類調查的國家及地區中，最少人願接種的地區！

研究團隊於過去一年疫情期間進行7輪電話調查，訪問超過1,000名18歲以上市民。研究發現，與其他國家地區相比，香港是疫苗接種意向最低的地區，市民接種疫苗意向最高的是內地，有88.6%受訪者願意打針；南韓、美國、英國分別有高於70%受訪者願意接種，南韓的比率是79.8%；美國有75.4%；英國亦有71.5%；法國雖較低，亦有58.9%受訪者願意接種。

至於港人對政府採購的3款疫苗看法，接受復星BioNTech疫苗的受訪港人最多，達55.9%；其次為科興疫苗，有36.7%；最沒有信心的是阿斯利康疫苗，只有35.3%人接受。

不過，調查亦發現，自從科興疫苗效用率被公布僅有50.4%後，情況隨即變化，接受科興疫苗的受訪港人跌至只有29.5%。

研究又發現，教育程度愈高、經濟環境愈好，接種疫苗的意向愈低；而男士及年紀愈大的人士，接種意向則愈高。被問及何時會接種時，有40%受訪者指會立即接種；有近50%人則指會等到較後時間才接種；有10%人則指會在政府計劃的時段後才接種。

港大醫學院院長梁卓偉估計，港人接種意願下跌與距離接種日子愈來愈近有關，認為市民擔心是理所當然，最重要的工作是如何給予公眾信心。被問及港府有意引入的內地國藥疫苗仍未有第3期臨床數據，是否贊成引入有關疫苗，梁認為，最重要需視乎疫苗有否科學基礎，強調一定要包括第1、2、3期的數據。