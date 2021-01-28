警總男文員被揭四處影裙底　求情稱為刺激囚82天

被告林進業因為在警察總部內犯案而被揭發。

在香港警察總部工作的一名男文員，涉嫌在警總內偷拍多名女同事裙底，前年年尾被其中一名事主揭發，報警後發現其手提電話內有大量偷拍裙底片段，惟因現行法例限制，只能起訴其涉在公眾地方偷拍的行為。他被控15項作出有違公德的行為罪，案件本來今天（28日）在東區法院開審，律政司申請撤回其中兩條控罪，被告便承認餘下的13條控罪，裁判官鄭紀航判他即時監禁82天。

38歲被告林進業報稱公務員，控罪指他於2018年12月5日至2019年11月21日期間，分別在灣仔軍器廠街行人天橋、灣仔電車站、港鐵香港站、商場等公眾地方，偷拍女子X、Y、Z及其他多名不知名女子的裙底影片。

辯方律師求情指，被告已婚，兩名女兒分別只有3歲和2個月大，案發後他丢失工作，因此患上抑鬱症，更曾有自殺念頭。律師又指，被告犯案只因生活壓力大想找尋刺激，並非用這些影片作猥褻行為，其行為與他的本性不符，希望法庭可以判處緩刑，讓他盡丈夫和父親的責任。

裁判官聞言立即反駁，指13項控罪橫跨近一年時間，豈能說與被告的本性不符。而計算案發時間，被告最初犯案時，大女兒只有10個月大，而幼女則在被拘捕後才成孕，他犯案時必定知道會有後果，故法庭不會接納他的家庭困境作為求情理由。

裁判官直斥被告的行為侮辱女性，其心理問題並非開脫的藉口，判緩刑並不適合，計算認罪扣減後總刑期為82天。