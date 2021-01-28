「愛的家」圖案口罩含菌量超標　海關拘男董事及化妝品店經理

香港海關針對市面上彩色或圖案口罩日趨普遍，於去年12月中在佐敦一間連鎖化妝品店試購一款彩色圖案口罩，及後經化驗所化驗後，發現該款口罩樣本懷疑違反《消費品安全條例》中，有關一次性使用衞生用品的衞生標準，隨即採取行動，在全港多個零售點檢獲302包、共1510片同款口罩，共值約4,500港元，並拘捕2名男女。

涉事口罩為5片一袋裝，售價約15元一袋，由香港生產商「愛的家(Family Mask)」在位於九龍區廠房生產，據悉廠房內設有無塵間，其產品亦聲稱符合美國ASTM及歐盟EN標準。該批口罩屬於「愛的家」旗下「嘉年華系列」，供應至生產商自家零售點及一個連鎖化妝品集團的零售店售賣。海關將該口罩樣本化驗後，發現其細菌菌落總數比本地法例要求超標約12.5倍。

海關隨即派員採取行動，在涉事生產商位於旺角及樂富的3間零售店檢走102包、共510片同款口罩，並在該連鎖化妝品集團於各區共9間分店檢走200包、共1,000片同款口罩。行動中，一名47歲化妝品店女經理及一名56歲生產商男董事被捕，海關不排除有更多人被捕，並將進一步化驗該批口罩的含菌種類，評估對使用者的影響。

海關消費品安全課總貿易管制主任陳國雄指，今次是海關「守護者」主題執法行動之一，該行動由去年1月27日展開，至今一年內派出6,500關員人次，巡查逾4萬間店舖確保外科口罩等防疫用品符合消費品安全及商品說明。海關一共試購約760款外科口罩，當中包括超過50款彩色或圖案口罩，其中743個樣本已完成含菌量測試。在去年3月至12月期間，一共12款外科口罩懷疑含菌量超標，相比法定上限超出介乎百分0.15至22.6倍。

海關提醒市民立即停用該款口罩，如有商家仍有販售該款口罩亦應立即下架。此外，於購買口罩時市民應揀選有信譽的店舖，並檢查口罩是否有污漬或異味，亦應避免購買散裝口罩。及後應將口罩儲存在乾爽的地方，留意正確佩戴方法並適時更換。