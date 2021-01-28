社工註冊局向襲警及判囚4月的社工續牌　團體抗議斥失當

註冊社工丘子樂在反修例示威活動時襲警，早前被法院判監4個月，不過，管理社工註冊事宜的社工註冊局日前仍通過其續牌申請，引發爭議。有團體今早（28日）到該局位於筲箕灣的辦公室外示威，質疑丘參與非法集結和襲警，不符社會工作者的專業要求及行為規範，要求註冊局重新考慮其續牌申請。

團體「社福關注組」兩名代表今早到社工註冊局所在的大樓地下示威，他們不滿該局在本月14日的會議上，通過丘子樂的註冊社工續牌申請。示威者批評，丘在前年6月9日的反修例示威中參與非法集結，在警方驅散示威者時，丘不但沒有勸諭示威者冷靜，反而向正在執行職務的警員施壓，有關行為反映丘專業失當或疏忽，有損社會工作者的專業要求。

團體強烈不滿社工註冊局通過丘續牌的申請，促該局重新審慎考慮。其後，示威者攜同一份投訴表格到社工註冊局的辦公室作正式投訴。

前年6月9日，丘參加一個反修例的大遊行後，與約200名示威者繼續在立法會示威區內聚集至凌晨，期間涉起腳踢向一名到場驅散示威者的警員。早前丘在法庭承認非法集結及襲警共兩罪，被判囚4個月。