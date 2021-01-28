炎症性腸病患者10年增約2倍　食太多腸仔午餐肉易發病

全球炎症性腸病發病率正在提升，惟至今仍沒有任何醫治方式能完全「斷尾」。中文大學醫學院估計，本港近10年有關症狀患者數目大幅上升，由2010年約3,000人，增至今年超過8,000人，並指未能根治的情況之下更顯示升幅的嚴重性。醫學院又公布一項硏究結果，發現腸道微生態失衡是引發炎症性腸病的重要因素之一，而進食過多加工食物，如腸仔、午餐肉、雪糕及蛋糕等，當中的食物添加劑容易導致腸道微生態失衡，引致病發。

中大醫學院早前獲美國赫爾姆斯利慈善基金資助約1,550萬港元，以「GIVES-21」為名作研究，並聯同加拿大卡爾加里大學及29個新興工業國家，透過建立流行病學數據庫，了解全球炎症性腸病流行病學致病原因和有效療法。炎症性腸病又可細分為克隆氏症(Crohn’s Disease)和潰瘍性結腸炎(Ulcerative Colitis)，當中以克隆氏症較多人感染，而本港現時有近40%市民出現中等至嚴重程度的腸道微生態失衡。

中大醫學院內科及藥物治療學系助理教授麥詠欣醫生表示，克隆氏症患者常見於年幼或青少年時期發病，引致消化道發炎及潰爛，症狀包括腹瀉、腹痛、大便帶血和黏液，患者需要長期服藥，嚴重者更需要接受腸道手術才能壓制病情。她又指，克隆氏症患者的腸道菌群與一般人不同，病人腸道的益菌數量和多樣性較少。其研究團隊亦發現，克隆氏症患者在年幼時期，或因進食過量加工食品而致病，若患者在短期內攝入較多的食物添加劑，亦有機會導致腸道微生態失衡，引致腸道持續發炎。

中大醫學院內科及藥物治療學系教授黃秀娟表示，不少食物都有添加劑，如乳化劑、反式脂肪和代糖等，而最常見的乳化劑為羧甲基纖維素(Carboxymethyl Cellulose，簡稱CMC)和聚山梨酯(Polysorbate 80)。她指出，過多乳化劑會加快壞菌生長速度，並抑壓益菌生長。除食物添加劑外，他們亦發現克隆氏症患者腸道含有大量奇異變形桿菌(Proteus Mirabilis)，其糞便樣本檢測率為18.5%，較健康人士的6.5%為高。當患者的奇異變形桿菌含量較高，其腸道益菌便會降低，反之壞菌含量則會增加，因此增多的壞菌會直接侵害腸上皮細胞，並出現免疫異常，引起腸道發炎。

黃又提到，一般腸胃炎和炎症性腸病，同樣會引致腹瀉和肚痛，但後者目前為不治之症，而前者可能服藥後1、2個星期康復。她提醒市民發現腹痛、腹瀉、大便帶血等情況持續3個星期，則有可能患上炎症性腸病，需要求醫處理，並指若發現及時，能在半年內獲適當診斷，就有70%機會好轉；若錯過治療黃金期，就有可能需要進行腸道手術，外加艱苦的藥物治療過程才能壓制病情。