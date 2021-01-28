古思堯辱五星旗囚4月　聲言時機許可將故意觸犯國安法

社運人士古思堯去年到法庭聲援壹傳媒黎智英與14名民主派人士期間，向記者公然展示倒掛兼塗污了的五星旗。他否認一項侮辱國旗罪，但在審訊中直認不諱是故意侮辱五星旗。他今日（28日）在西九龍法院被裁定罪成，被判監禁4個月。古思堯求情時聲言，對犯案絕不後悔，形容每次入獄即等於獲得一份「合格證書」以證明自己對民主運動的付出，更揚言若時機許可，他將故意觸犯《港區國安法》。

74歲的被告古思堯報稱船務技工，控罪指他於去年7月15日，在西九龍裁判法院A座與B座地下之間的公眾區內，公開和故意以塗劃方式侮辱中國國旗。

裁判官鍾明新指出，被告自認蓄意犯法，警方會面時亦招認目的是侮辱中國政權，因而裁定被告罪成。控方透露，被告自2002年開始觸犯同類型罪行，最近一次是在2019年因侮辱區旗而被捕，過去累計9次犯案，刑罰由罰款3000港元至判監6星期不等。

古並無律師代表，他親自求情時表示自己罹患第4期癌症。他並斥責中國打壓異見人士，並認同自己侮辱五星旗的做法，揚言將「屢敗屢戰」，要求法庭判處監禁。裁判官判刑指出，被告刑責嚴重，當日在場展示涉案五星旗逾20分鐘，公然作出侮辱，更有鼓動他人之作用，惟考慮被告的身體狀況作減刑因素，最終判他4個月監禁。