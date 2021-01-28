唐樓失修喉管臭水亂噴　天井水浸播毒一鑊熟

新冠病毒傳入本港已經一年，但港府防疫政策繼續「踢一踢，郁一郁」，令疫情仍在多區蔓延。在唐樓林立的紅磡黃埔街，其中一棟唐樓就因為喉管老化日久失修，污水隨喉管及牆身滲裂處噴出，直射數米遠的大廈天井，衞生情況非常惡劣，播疫風險非常高。

該幢唐樓殘舊無人理、後巷垃圾亦堆積如山，大廈簷篷頂遍布紙屑、衣架等垃圾，臭氣熏天，而噴出的污水直墜天井，除出現衞生問題，亦會導致水浸、漏電等風險。

議員柯創盛表示，喉管滲漏及非法接駁問題是其中一個造成傳播的主要風險因素，尤其爆疫的油尖旺更是重災區，他批評政府每次待出事才亡羊補牢，認為政府應增加民政事務處旗下的大廈聯絡小組人手，處方加強巡查及向業主推廣保養喉管的正確資訊，才可解決問題。

天井播毒情況確實不容忽視，位於北角錦屏街的東發大廈C座近日錄得多人染疫，港大微生物學系講座教授袁國勇昨午(27日)到場視察，直斥大廈設計欠理想，疑住戶共用天井出現垂直播毒，該座所有樓層的6及7室住戶需要即時撤離送檢。