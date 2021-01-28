天井垃圾藏三大隱患　煙頭辣着恐釀奪命火災

政府懶理「三無大廈」天井垃圾堆，除有播毒風險及惹來鼠患問題外，一旦有人把煙頭扔至天井，更有機會釀成奪命火災！新冠肺炎疫情在舊區大爆發，但政府只關注大廈喉管問題，忽視天井已淪垃圾堆的事實，飯盒、口罩隨處可見，有區議員指本月初紅磡就有1宗因天井、後巷等雜物起火事件，促當局正視危機。

東網記者近日巡視油麻地、深水埗及紅磡等多個被劃為指定檢測區內的大廈，屢屢在天井發現垃圾堆積如山，垃圾種類更樣樣都有，口罩、膠樽、飯盒及廚餘及煙頭等，記者更連日在該些大廈附近暗巷發現有老鼠成群結隊出沒，令人作嘔。更值得關注的是，萬一有人貪方便，把未完全熄滅的煙頭扔到該些天井上，一旦「辣着」垃圾堆，勢波及本來消防系統不算理想的三無大廈，繼而引起嚴重火災。

九龍城區議員楊振宇表示，土瓜灣及紅磡區唐樓林立，天井位置經常積聚垃圾，有時更會堆積至一米高，低層住戶最受影響，夏天時經常出現臭味及老鼠曱甴等蚊蟲，冬天風高物燥時，若樓上天台屋及劏房住戶因貪方便，掉煙蒂落天井致火災亦不足為奇。他稱本月6日，紅磡北拱街就有一宗涉及後巷天井輛胎等雜物燒毀事件。

他指出，三無大廈處理該些事件較麻煩，常見問題是高層住戶不肯夾錢聘請清潔公司清走垃圾，好多時是低層因「頂唔順」而自行找清潔公司清理，費用每次約1,000港元，但一般兩、三個星期後，又再有垃圾雜物堆積。他稱除非是部門發信要求清理，如水務署通知水渠淤塞，要求清走垃圾，否則斷水，大廈住戶怕無水用才會肯夾錢。他補充，由於疫情關係，清潔公司現時也不敢前來清理，每個月會接到2至3宗有關求助個案。