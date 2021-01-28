逾80%受訪僱主贊成聘外傭開支扣稅　冀減雙職家庭財政壓力

新冠肺炎疫情下，僱主聘請外傭的開支增加，包括支付外傭來港的病毒檢測及入住酒店的費用。有政黨今早（28日）公布有關聘請外傭的調查結果，近90%的受訪者認為政府對僱主保障不足，超過80%的受訪者贊成設立「聘請外傭開支扣稅」。

民建聯於本月9至21日以網上問卷形式訪問了1100名已聘請外傭及打算聘請外傭的僱主。調查結果顯示，55%的受訪者擔心外傭感染新冠肺炎病毒，而50%的外傭不願意放假留在家中。23%的受訪者因疫情需要而每月為外傭增加2000港元以上的開支，又因現時外傭供不應求，接近30%的受訪者擔心外傭會搏炒轉工。加上印尼政府將於今年年中實施免除輸出勞工就業服務費用，料僱主將額外支付約6000港元，近60%的受訪者表示會改聘其他國家的外傭。

該黨家庭事務委員會主席鍾嘉敏表示，聘請外傭並非中產的專利，不少基層家庭或因需要照顧長者及小孩而聘請外傭，故建議政府於下月底的公布的財政預算案中，設立「聘請外傭開支扣稅」，進一步減輕中產及雙職家庭的財政壓力。

議員鄭泳舜表示，理解外傭休假時希望外出放鬆，惟現時外傭違反禁聚令的情況嚴重，外傭常架設帳篷，內裏有多少外傭聚集無從得知。鄭指外傭多需要照顧家中長者，其實性質與安老院舍員工一樣，而現時已有510名外傭確診，情況嚴重。他認為政府應該加強宣傳，並派出流動醫療車在週末到外傭出沒地點呼籲外傭遵守禁聚令，或即時為外傭進行病毒檢測，必要時亦要考慮為所有外傭強制檢測。