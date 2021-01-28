中大研究柏金遜病治療新法　抑制腦內毒性蛋白或助緩減退化

中大研究團隊研發了一種新型多肽抑制劑，或可改善柏金遜病。（中大提供）

柏金遜病是長者常見的神經系統疾病，主要是腦內部分神經系統功能受損而引發，真正成因仍未明。香港中文大學最近研發了一種新型多肽抑制劑，針對一種會破壞神經系統的蛋白聚集體，抑制其在腦部累積，或有助緩減多種神經退化性疾病，包括柏金遜病及路易氏體失智症，並期望日後可供臨床應用，改善患者病情。

中大生命科學院的研究團隊指出，近年有不少研究發現，柏金遜病患者和部分失智症患者的大腦神經細胞中，均存在大量「α-突觸核蛋白」，這種蛋白聚集物具有神經毒性，能破壞神經細胞導致認知和運動功能衰退。該學院教授陳文博表示，在柏金遜病等等神經退化性病人的腦部，大多會找到「α-突觸核蛋白」，若能夠在患病初期抑制「α-突觸核蛋白」的積聚，可延緩病程惡化。

研究團隊近年發現一種特定的「SUMO1蛋白變種體」有效抑制「α-突觸核蛋白」在腦神經積聚。團隊隨後花5年時間，鑑定出SUMO1蛋白中的「SUMO1(15-55)」結構片段能夠與「α-突觸核蛋白」結合，直接阻止其積聚。團隊利用果蠅進行實驗，幼蟲期被注入多肽抑制劑「SUMO1(15-55)」治療後，減緩成蟲的神經退行性疾病的相關症狀，顯示該多肽抑制劑在治療柏金遜病方面具有重大潛力。