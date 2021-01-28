青年帶伸縮棒往非法集結　兩罪同判入教導所

16歲少年被指於前年12月4日在土瓜灣塗鴉損毀一架九巴的擋風玻璃及倒後鏡，並管有一支伸縮鋼棒。他早前承認非法集結罪，經審訊後亦被裁定管有攻擊性武器罪成，刑事毀壞罪則被裁定不成立，今日(28日)在九龍城法院被判入教導所。裁判官鄭念慈直言涉案伸縮鋼棒殺傷力大，被告將之帶到非法集結現場，若用作襲擊意見不同人士，會對他人構成極大風險。

辯方今日進一步求情，指16歲被告鄭旨臻雖然成績一般，但他操行優良，自中二開始已當班長，並獲不少體育獎項，更是學校排球隊隊長，校長承諾在他服刑後預留學位給他。他亦獲母親形容為孝順有禮，但他性格內向易受朋輩及社交媒體影響。而被告則自責令家人擔心，深表悔意，承認日後會奉公守法，希望能成為排球教練。

鄭官表示，被告相當年輕，但他否認藏武控罪並無悔意，案發前一晚他在通訊群組收到訊息，應清楚知道參與集結人數眾多，案發當天是上學日子，他卻利用外衣遮掩校服及換鞋，又遮蓋面容隱藏身份，可見他準備充足況且涉案伸縮鋼棒殺傷力大，被告可用作襲擊異見者，對他人構成極大風險。鄭官又指看不到被告的個人背景有何減刑因素，遂就兩罪判他入教導所。