被指阻警追截女疑人　男生辯稱路過無端被撲倒

去年3月21日，有市民到元朗紀念「721事件」8個月，當晚男警追截兩名女疑人時，疑遭一名男生從旁攬着胸口阻礙。男生事後否認一項阻差辦公罪，他今（28日）在屯門法院出庭自辯，指他當晚兼職下班後，與朋友行經現場，期間見警員衝落車，他打算離去，未幾突遭警員按倒地上，強調自己並無伸手攔阻警員。

17歲的被告李彥朗報稱學生，控罪指他於去年3月22日，在元朗又新街和合益路交界阻礙警員李文軒執行職務。

被告供稱，他當晚凌晨12時許從兼職的甜品店下班，他最初和同事兼同學王友俊（譯音）一同行去附近的小巴站乘車，但後來他決定改為步行往王的家中過夜。當他和王一前一後從又新街轉入合益路時，看到數名警員衝落車，他不知發生何事，受驚下故打算沿路折返，此時有人從右前方跑近，他欲向左閃避但失敗，最終被制服在地上。被告強調自己沒打算逃走，也沒伸手阻攔警員。

控方指被告身為學校籃球隊成員，應會從中學會攔截技巧。裁判官笑言自己亦略懂籃球規則，說法庭雖明白控方用意，但籃球比賽並不會用手攬人，旁聽人士聞言隨即發出一陣笑聲。被告續指，他被制服後已看不到王，他事後得悉，王當時曾向警員表示：「同事，啱啱放工。」但王隨即被警察迫開，之後回家。