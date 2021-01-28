酒店職員影空姐裙底判社服令　稱為紓發欠債壓力

報稱在機場服務櫃台當值的酒店男職員，在機場蹲在扶手電梯上拍攝前面空姐的裙下春光，但因手機觸碰到空姐的小腿遭揭發，之後再被發現兩日內在商場和港鐵站拍攝其他女性的裙底。他早前承認4項作出有違公德的行為罪，今（28日）在西九龍法院判刑時，聲稱受負債壓力所影響，誤用方法去抒壓才犯案，現在債務已由女友協助清還。裁判官考慮被告的報告正面，認為值得給予機會，故判處被告接受160小時社會服務令。

37歲被告陳家樂被控於去年6月12日，分別在銅鑼灣時代廣場內拍攝共8段不知名女性的裙底影片。他也被控於去年6月13日，在香港國際機場一號客運大樓的扶手電梯上拍攝3段X的裙底影片，並於同日在油塘港鐵站及將軍澳PopCorn商場內拍攝共4段不知名女性的裙底影片。

案情顯示，去年6月13日早上，X身穿空姐制服趕往上班，在機場乘扶手電梯時，突然感覺左小腿被觸碰，回首便驚見被告正好蹲在她身後，她於是捉緊被告不放，並報警處理。警察到場後，除了發現有關X的3段影片外，還有另外多段於不同地點拍攝的女性裙底片段。