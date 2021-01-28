10多名救生員疑違禁聚令開派對　康文署稱已嚴正處理

康樂及文化事務署監管不力，任由救生員帶頭無視防疫措施。近日網上流傳附有照片的貼文，指有10多名淺水灣救生員，疑在去年9月疫情爆發期間於職員室內大搞生日派對，狠批他們不守紀律。康文署回應時承認曾接獲匿名投訴及進行調查，已根據當時調查結果按部門紀律程序跟進及嚴正處理。

早前有人投稿Facebook專員「公務員secrets」，指去年9月12日、政府仍實施4人禁聚令期間，有10多名淺水灣救生員，公然在職員室開生日派對，更稱「唔怕新冠肺炎病毒」，批評他們平時「訓練講到幾有紀律，自己都無規無矩」。貼文又附有當時聚會照片，發現有17人無戴口罩，一同進食及飲酒等。

貼文引起網民關注，有網民擔心「救生群組好快出現」、又稱「中咗肺炎就唔威架啦」，更有人批評康文署一向「無王管」，嘲諷指「政府部門做嘢不嬲咁，大家睇開啲」等。

康文署回應指，去年9月21日曾接獲相關匿名投訴，並已於10月完成調查及回覆投訴人，投訴人不滿意有關回覆，並於11月3日再次去信要求跟進。該署於覆檢後，已在12月16日再次回覆投訴人，就當中有關個別救生員行為不當的事件，已根據當時的調查結果，按部門紀律程序跟進。

該署又稱為保障員工的個人私隱，不會向第三者透露個別個案的結論，但該署於本月22日再接獲同一宗事件的跟進投訴，正為事件再次進行覆檢，現階段未有進一步資料補充。